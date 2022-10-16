Медвежий угол

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Что будет после разгрома хохлостана?

Что будет после разгрома хохлостана?

Если наше военно-политическое руководство в самом деле очнулось от сладких снов и приняло решение воевать с хохлами как положено, в том числе и путём тотального дестроя жизнеобеспечивающей инфры хохлостана, то разгром хохлостана - не за горами.

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