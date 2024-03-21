Опасная весна: россиян предупредили о «пыльцевых бурях»

Россиян предупредили о новой весенней опасности — «пыльцевых бурях». Из-за высокой влажности и обильных снегопадов зимой растения, и особенно деревья, в ближайшие недели начнут выделять огромное количество пыльцы.
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