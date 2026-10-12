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За рулем

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Раскрыто количество поставленных на учет электрокаров Атом

Раскрыто количество поставленных на учет электрокаров Атом

За сентябрь на российский учет поставили 14 новых электромобилей Атом. Всего же за все время в стране зарегистрировали 54 такие машины – об этом 9 октября в своем Telegram-канале написал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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