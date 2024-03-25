Красногорский Мумбай. Два похожих, разных теракта

Мохаммед Касаб на вокзале Виктории, где он и ещё один террорист сперва кинули в толпу пару гранат, а потом открыли по людям огонь из автоматовСходстваОбе атаки (несмотря на то, кто являлся фактическими заказчиками) имеют религиозную подоплёку.