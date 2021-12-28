Мировые цены на нефть заметно выросли по итогам торгов понедельника

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали уверенную положительную динамику.Котировки февральских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,78 доллара и составили 75,57 доллара за баррель.