Диаспора подозрительно молчит: За напавшего на православный храм мигранта взялись. "Наводить порядки" теперь будет в СИЗО

VG

Vasily Golov

Слабо написать жалобу партии власти. Председателю Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведеву Д.А. Е-meil prim.pp@edinros.ru Ваши данные Заявление В Соглашении государств СНГ о безвизовом режиме граждан, есть возможность уточнения режима пересечения границ для каждого члена СНГ. Сегодня беспредел с мигрантами вызван бесприпятственным пересечения границ Российской Федерации. Есть опыт СССР о привлечении рабочей силы из областей и республик. Прошу обязать Государственную Думу, Правительство разработать новые правила пересечения границ Российской Федерации. (типа по приглашению работодателя и т.д.) Ваши данные. Письмо попадет в приемную Единороссов.Чем больше, тем весомей Ст.1 Национальным законодательством Сторон может предусматриваться введение ограничений на передвижение по их территории упомянутых выше граждан Сторон, иностранных граждан и лиц без гражданства. Совершено в городе Бишкеке 9 октября 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Нотой МИД РФ №4100н/1дснг от 02.09.2000г уточнение Ст.1