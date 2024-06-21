Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Вячеслав Дегтярев
    уточню - в России - у них есть посольства своих стран в РФ - вот и пусть они и разбираются со своими поддаными и докл...«Русского Васю ле...
  • Александр Третьяк
    Скорее всего это только начало .Диаспора подозрит...
  • Djamila A
    Он психически болен, по фото же видно, глаза больные. Родичи, видимо, отправили в Москву, чтоб отдохнуть от него. Род...Диаспора подозрит...

Диаспора подозрительно молчит: За напавшего на православный храм мигранта взялись. "Наводить порядки" теперь будет в СИЗО

Диаспора подозрительно молчит: За напавшего на православный храм мигранта взялись. "Наводить порядки" теперь будет в СИЗО

Буквально через несколько дней после переезда в Москву из Таджикистана юный Аскар Бутаев сразу решил "наводить порядки", буквально совершив нападение на православный храм, оскорбив русских.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Слабо написать жалобу партии власти.               Председателю Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Медведеву Д.А. Е-meil prim.pp@edinros.ru Ваши данные Заявление В Соглашении государств СНГ о безвизовом режиме граждан, есть возможность уточнения режима пересечения границ для каждого члена СНГ. Сегодня беспредел с мигрантами вызван бесприпятственным пересечения границ Российской Федерации. Есть опыт СССР о привлечении рабочей силы из областей и республик. Прошу обязать Государственную Думу, Правительство разработать новые правила пересечения границ Российской Федерации. (типа по приглашению работодателя и т.д.) Ваши данные. Письмо попадет в приемную Единороссов.Чем больше, тем весомей Ст.1 Национальным законодательством Сторон может предусматриваться введение ограничений на передвижение по их территории упомянутых выше граждан Сторон, иностранных граждан и лиц без гражданства. Совершено в городе Бишкеке 9 октября 1992 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Нотой МИД РФ №4100н/1дснг от 02.09.2000г уточнение Ст.1
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3 час.
Djamila A
Он психически болен, по фото же видно, глаза больные. Родичи, видимо, отправили в Москву, чтоб отдохнуть от него. Родичи не должны были его отправлять, и должны нести ответственность за свои решения. А этого идиота поместили в психушку на лечение. Поэтому, думаю, все молчат.
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21 мин.
Александр Третьяк
Скорее всего это только начало .
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20 мин.

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