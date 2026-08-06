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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» устно согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер Ромеро за 40 млн евро, но еще не договорился с защитником. Аргентинец интересен «Арсеналу» и «Атлетико»

«Арсенал» включился в борьбу с « Атлетико » и « Интером » за трансфер  Кристиана Ромеро , сообщает The Athletic.

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