В России промаркировали 525 млн остатков одежды

Известия/Сергей Лантюхов Более 525 млн единиц немаркированных остатков одежды ввели в оборот в России с 1 ноября 2023 года, сообщают "Известия" со ссылкой на ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак").
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