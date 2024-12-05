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Китай

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Китай призывает Филиппины прекратить провокации после инцидента, связанного с тараном филиппинским судном корабля береговой охраны Китая

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ предупредила Манилу о необходимости немедленно прекратить нарушения, провокации и подстрекательские действия после того, как в среду филиппинское служебное судно умышленно протаранило корабль БОК в водах вокруг китайского острова Хуанъяньдао.

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