Китай призывает Филиппины прекратить провокации после инцидента, связанного с тараном филиппинским судном корабля береговой охраны Китая

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ предупредила Манилу о необходимости немедленно прекратить нарушения, провокации и подстрекательские действия после того, как в среду филиппинское служебное судно умышленно протаранило корабль БОК в водах вокруг китайского острова Хуанъяньдао.
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