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Георгий Горшков, ВТБ: «В следующем году на рынке розничных кредитов «похолодает» до минус 30°»

Георгий Горшков, ВТБ: «В следующем году на рынке розничных кредитов «похолодает» до минус 30°»

По его словам, «кредитная зима» уже наступила, а горизонта, за которым наступает оттепель, пока не видно О главных трендах банковского сектора, вопросах ипотечного кредитования, периоде «кредитной зимы» и способах выгодного вложения финансов в интервью в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

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