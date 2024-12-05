Георгий Горшков, ВТБ: «В следующем году на рынке розничных кредитов «похолодает» до минус 30°»

По его словам, «кредитная зима» уже наступила, а горизонта, за которым наступает оттепель, пока не видно О главных трендах банковского сектора, вопросах ипотечного кредитования, периоде «кредитной зимы» и способах выгодного вложения финансов в интервью в рамках форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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