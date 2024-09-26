Магнитная буря сегодня, 27 сентября: как защитить своё здоровье от природного явления Ольга Вайленко27 сентября 2024 года Землю накроет мощная магнитная буря.
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