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Власти Краснодарского края помогут отремонтировать жилые дома, пострадавшие от ударов БПЛА

Власти Краснодарского края помогут отремонтировать жилые дома, пострадавшие от ударов БПЛА

ВСУ вновь попытались атаковать Кубани ночью 29 сентября.Вражеские беспилотники ночью 29 сентября нанесли удар по селу Шабельское Щербиновского района Кубани.

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