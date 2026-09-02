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Фонд Хабенского укрепляет поддержку реабилитационного центра в Тверской области

Фонд Хабенского укрепляет поддержку реабилитационного центра в Тверской области

Сотрудники Благотворительного Фонда Константина Хабенского посетили Тверской областной клинический лечебно‑реабилитационный центр (ОКЛРЦ) — партнёрство организации и медучреждения в этом году отмечает трёхлетие.

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