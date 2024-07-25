15 мужчин, которые чудят на полную катушку

Мужчины не всегда разбираются в женских штучках вроде косметики или методов сушки волос. Но их способ избежать тем, неприятных для любимой, их самоирония и умение найти оптимальный выход из конфликта просто бесценны.
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