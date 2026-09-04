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США могут отложить до выборов принятие «адских санкций» против России

США могут отложить до выборов принятие «адских санкций» против России

Пакет новых санкций против России в США может быть утвержден после ноябрьских выборов в Конгресс. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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