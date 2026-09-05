Мурад Мусаев объяснил ошибки в матче «Краснодара» против «Крыльев»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью 2:2 с «Крыльями Советов» в Самаре, признав ошибки с заменами игроков.
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