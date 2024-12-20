ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что на Западе запрещают работу российских СМИ, в то время как западные журналисты принимали участие в прямой линии президента России Владимира Путина.
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