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Бритни Спирс встретилась с Донателлой Версаче, которая работает над ее свадебным платьем

Бритни Спирс встретилась с Донателлой Версаче, которая работает над ее свадебным платьем

Донателла Версаче встретилась с Бритни Спирс и ее женихом Сэмом Асгари — певица выложила серию совместных снимков с дизайнером в соцсетях.

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