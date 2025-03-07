Почему кошек называют пушистыми провидцами, и какие знаки они подают перед приходом большой беды Алёна Юрьева Кошки – это не просто домашние питомцы, а загадочные существа, обладающие удивительной интуицией.
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