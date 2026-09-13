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Двойные звёзды у чёрной дыры Стрелец A* редки из-за приливных сил

Двойные звёзды у чёрной дыры Стрелец A* редки из-за приливных сил

Молодые звёзды в непосредственной близости от сверхмассивной чёрной дыры Млечного Пути — Стрельца A* — обращаются вокруг неё практически в одиночестве: у большинства из них нет звёзды-компаньона.

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