Двойные звёзды у чёрной дыры Стрелец A* редки из-за приливных сил

Молодые звёзды в непосредственной близости от сверхмассивной чёрной дыры Млечного Пути — Стрельца A* — обращаются вокруг неё практически в одиночестве: у большинства из них нет звёзды-компаньона.
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