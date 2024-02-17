Стало известно об атаке украинского БПЛА по российскому предприятию

SHOT: БПЛА ВСУ атаковал насосную станцию спиртзавода в Курской области Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал насосную станцию спиртзавода близ поселка Попово-Лежачи в Курской области.
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