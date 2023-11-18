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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер сборной России по хоккею с мячом: «FIB – сборище импотентов. Отмена чемпионата мира – это откат в пещерный век»

Ранее международная федерация объявила об отмене чемпионата мира-2024 по хоккею с мячом. Турнир должен был пройти в Норвегии, но страна отказалась от организации.

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