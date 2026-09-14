Представлена стиральная и сушильная машина Xiaomi на 14 кг с тремя барабанами

Новая модель позволяет одновременно стирать обычную одежду, детские вещи и нижнее белье Xiaomi начала принимать предварительные заказы стиральную машину Mijia вместимостью 14 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым