Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить ВСУ наносить удары по России

АндрейБорков

Надо бы и группе депутатов ГосДумы во главе с Володиным обратиться к министру Обороны РФ Белоусову с предложением по ответным зеркальным мерам в отношении США. Если укрошумерские террористы нанесут удар по территории РФ с использованием америкосовского оружия, то РФ нанесет удар по территории США с использованием российского оружия, а США будут считаться участником боевых действий на стороне УкРуины. Почему наши депутаты ГД во главе с Володиным не выступили в ответ на заляпуху конгресса США аналогичной инициативой?