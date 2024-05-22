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Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить ВСУ наносить удары по России

Группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить ВСУ наносить удары по России

Группа конгрессменов США во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

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Комментарии
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АндрейБорков
Надо бы и группе депутатов ГосДумы во главе с Володиным обратиться к министру Обороны РФ Белоусову с предложением по ответным зеркальным мерам в отношении США. Если укрошумерские террористы нанесут удар по территории РФ с использованием америкосовского оружия, то РФ нанесет удар по территории США с использованием российского оружия, а США будут считаться участником боевых действий на стороне УкРуины. Почему наши депутаты ГД во главе с Володиным не выступили в ответ на заляпуху конгресса США аналогичной инициативой?
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