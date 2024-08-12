Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах совершенствуют навыки вождения в сложных условиях местности

Под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО, военнослужащие преодолевали минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.
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