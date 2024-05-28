Экипаж «Тосочки» уничтожил украинские взводные опорные пункты

В ходе спецоперации экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Север» поддерживают действия штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений.
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