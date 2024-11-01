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Китай

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Главы МИД Беларуси и России обсудили разработку документа о гарантиях безопасности двух стран

Минск, 31 октября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провели переговоры на полях 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности.

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