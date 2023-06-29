The Economist: разведка Украины пожаловалась на призывы союзников наступать активней

Западные союзники недовольны медленным продвижением Вооруженных сил Украины. Источники в военной разведке страны сказали изданию The Economist, что их подталкивали к более активным боевым действиям, но отказывались ускорить поставку вооружений.
Западные союзники недовольны медленным продвижением Вооруженных сил Украины. Источники в военной разведке страны сказали изданию The Economist, что их подталкивали к более активным боевым действиям, но отказывались ускорить поставку вооружений.
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