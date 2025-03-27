Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Умер актёр и ведущий Алексей Весёлкин

В возрасте 63 лет скончался актёр и ведущий, заслуженный артист России Алексей Весёлкин. Как сообщили в Российском академическом молодёжном театре, за 42 года работы в учреждении он сыграл почти 60 ролей.

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