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В РФ выросли цены на медицинские услуги

В России наблюдается рост цен на медицинские услуги. Исследование компании «Лучи» выявило, что основные причины обращений граждан в медицинские учреждения за последние годы это острые респираторные заболевания (21%), травмы (18%) и болезни сердечно-сосудистой системы (15%), о чем сообщает «Газета.

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