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Роналду о 4:3 с «Аль-Ахли»: «Рад, что забил еще 2 гола и помог «Аль-Насру» победить!»

Роналду о 4:3 с «Аль-Ахли»: «Рад, что забил еще 2 гола и помог «Аль-Насру» победить!»

«Очень рад тому, что забил еще два гола, и в особенности тому, что помог команде одержать очень важную победу! Наши болельщики потрясающе поддерживали нас дома!» – написал лучший бомбардир лиги Саудовской Аравии.

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