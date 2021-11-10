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Китай будет отслеживать психическое здоровье учащихся

Китай включит скрининг на депрессию в проверки здоровья учащихся в рамках усилий по профилактике психических расстройств среди подростков, говорится в заявлении, опубликованном Министерством образования КНР, передает 9 ноября агентство Синьхуа.

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