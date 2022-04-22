Представлен OnePlus Ace с реактивной зарядкой: за 5 минут до 50%

После того, как OnePlus был поглощен OPPO, бренд практически потерял свое лицо. Количество смартфонов, выпускаемое под эгидой OnePlus кратно увеличилось, но им не хватает уникальности – большинство моделей являются переизданием других устройств BBK.
После того, как OnePlus был поглощен OPPO, бренд практически потерял свое лицо. Количество смартфонов, выпускаемое под эгидой OnePlus кратно увеличилось, но им не хватает уникальности – большинство моделей являются переизданием других устройств BBK.
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