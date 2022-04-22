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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Представлен OnePlus Ace с реактивной зарядкой: за 5 минут до 50%

После того, как OnePlus был поглощен OPPO, бренд практически потерял свое лицо. Количество смартфонов, выпускаемое под эгидой OnePlus кратно увеличилось, но им не хватает уникальности  – большинство моделей являются переизданием других устройств BBK.

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