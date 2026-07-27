Последствия атаки Украины на иранское судно оценили

Атака Украины на иранское торговое судно в Каспийском море с точки зрения международного права является преступлением, Киев сознательно идет на эскалацию, чтобы втянуть в конфликт новых акторов и требовать больше финансирования от Запада, заявил политолог Иван Мезюхо.
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