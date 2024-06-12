Киты стимулируют рост цен на эфириум

Энтузиасты криптовалют признают Ethereum ключевым активом для инвесторов и аналитиков рынка. Благоприятные настроения вокруг одобрения спотового Ethereum-ETF оказали положительное влияние на цену ETH, которая выросла с $2900 до почти $4000, прежде чем столкнулась с волатильностью и остановилась выше $3500.