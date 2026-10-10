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Царьград

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16 пожаров за сутки в Новосибирской области: огонь охватил 5 домов

16 пожаров за сутки в Новосибирской области: огонь охватил 5 домов

Пожар в садовом доме потушили с участием добровольцев и подразделений МЧС, огонь повредил постройку и кровлю на площади 80 квадратных метров.

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