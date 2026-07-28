Российские войска уничтожили морское судно с военными грузами в портах Украины

Кроме того, в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения военных грузов, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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