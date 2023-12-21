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Колосков: УЕФА не обратит внимания на просьбы Украины об отмене матча России

Колосков: УЕФА не обратит внимания на просьбы Украины об отмене матча России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет неинтересна просьба Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая потребовала отменить матч сборной России против Сербии.

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