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Рязань – Зауралье прогноз на матч 9 сентября 2024

Рязань – Зауралье прогноз на матч 9 сентября 2024

ПОДАРОК: Фрибет 3 000₽ для всех игроков ➡️ Бесплатная ставка на этот матч от BetBoom Превью матча Зауралье Курган — Рязань Дата встречи: 9 сентября 2024 года Место проведения: Ледовый дворец, Курган Встреча между Зауральем и Рязанью обещает быть интересной в рамках Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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