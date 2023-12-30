Павел Дуганов: "Только вместе возможно творить, созидать и удивлять"

Известный шоумен, церемониймейстер, обладатель звания «Лучший тамада мира», председатель Фонда поддержки православной церкви в Молдове, обладатель ордена Почета, поэт-хулиган Павел Дуганов рассказал о своей встрече с Дедом Морозом накануне Нового года и передал его пожелания родным и знакомым.