Кинопроизведения советского киносказочника Михаила Юзовского всегда были больше чем просто сказками для развлечения они неизменно несли в себе поучительный посыл.
Карбарас: механический Голиаф из сказки «Раз, два — горе не беда!»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Karmadon
"Этот механический монстр... пугал зрителей куда сильнее Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и прочих сказочных чудовищ. Ведь в отличие от мифических гадов, Карбарас был порождением человеческого разума". А что, Кощей Бессмертный, Змей Горыныча и прочие сказочные чудовища – порождение разума нечеловеческого?
Ответить
1 м.
Свежие комментарии