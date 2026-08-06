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На руинах Страны Советов

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Карбарас: механический Голиаф из сказки «Раз, два — горе не беда!»

Карбарас: механический Голиаф из сказки «Раз, два — горе не беда!»

  Кинопроизведения советского киносказочника Михаила Юзовского всегда были больше чем просто сказками для развлечения они неизменно несли в себе поучительный посыл.

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Комментарии
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Karmadon
&quot;Этот механический монстр... пугал зрителей куда сильнее Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и прочих сказочных чудовищ. Ведь в отличие от мифических гадов, Карбарас был порождением человеческого разума&quot;. А что, Кощей Бессмертный, Змей Горыныча и прочие сказочные чудовища – порождение разума нечеловеческого?
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