Вице-премьер рассказал, где, когда и почему начинается строительство первого участка ВСМ Москва - Петербург

Новый подвижной высокоскоростной подвижной состав, который Виталий Савельев назвал примером технологической независимости, и строительство первого участка пути тесно связаны друг с другомРЖД читайте на monocle.
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