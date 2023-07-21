Призывной возраст срочной службы в России повысят до 30 лет

Chin Andy

Странные люди сидят у нас в верхах... С какой целью увеличивать предельный возраст призыва? Чтобы больше призывников набрать? Возможно. Хотя, изначально так задача не ставилась, просто хотели, чтобы солдаты стали повзрослее. Но хотелось бы узнать мотивацию тех, кто заявил о желании попасть в ряды армейские в 18 лет. А то уже надоело, что детапуты что-то вздорное с трибуны излагают, но со ссылками на мнение граждан из народа. А потом телевизионщики сбиваются с ног в поисках той "заветной старушки"... И второй гораздо более существенный момент в рассуждениях этого избранника народа. Неужели этому "специалисту" неизвестно, что за последние годы армейская техника усложнилась настолько, что 18-летние юнцы просто не в состоянии освоить все нюансы за месяц "курса молодого бойца", чтобы потом почти год доблестно нести службу? Он за год ни военную специальность толком не освоит, ни смысл службы своей не поймет... Так что моё мнение - возраст призыва оставить, как было (с 18 до 27), а срок службы - вернуть два года. Это касается солдат. Про матросов не скажу, не знаю.