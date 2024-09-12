Под Мичуринском «Ford Mondeo» слетел с трассы в кювет

Вечером 11 сентября на 22 километре автодороги Каспий-Хоботово-Терновое-Мичуринск на территории Мичуринского округа 45-летний водитель автомобиля «Ford Mondeo», не справился с управлением и съехал в кювет.
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