Наступление ВС РФ: новости СВО от 6 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1078-й день спецоперации России на Украине

Скриншот видео / Министерство обороны РФ Российские войска продолжают активные боевые действия на нескольких участках фронта, включая Запорожское, Краснолиманское и Купянское направления, а также наносят удары по военным объектам ВСУ в глубоком тылу.
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