10-летний школьник позвонил в службу спасения, чтобы ему помогли с математикой

Мальчик не мог самостоятельно справиться с домашним заданием. Помощник шерифа штата Висконсин, США, пришел на помощь 10-летнему ребенку, позвонившему в службу спасения 911 с просьбой помочь с домашним заданием по математике.
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