«Симфония Ямала»: Все таланты в гости к нам!

Шестого февраля в Салехарде на сцене Культурно-делового центра состоится торжественное открытие Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала» с участием народного артиста России Дениса Мацуева.
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