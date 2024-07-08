«Помочь может каждый»: в Петербурге открылся филиал Гуманитарного добровольческого корпуса

Волонтеры заложили капсулу времени с обращением к добровольцам будущего Открытие петербургского филиала Гуманитарного добровольческого корпуса (ГДК) состоялось в историческом парке «Россия – моя история».
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