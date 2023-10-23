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Экс-советник офиса президента Украины предупредил об угрожающей для ВСУ ситуации под Авдеевкой

Экс-советник офиса президента Украины предупредил об угрожающей для ВСУ ситуации под Авдеевкой

Ситуация под Авдеевкой становится все более сложной для украинских формирований. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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