7 полезных продуктов, которые много лет считали вредными

С тех пор, как здоровое питание вошло в моду, многие привычные нам продукты стали персонами нон грата у диетологов и приверженцев ПП – их либо назвали вредными для организма, либо просто заменили на дорогостоящие суперфуды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии